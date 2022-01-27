Vali Yerlikaya'dan motosikletlilerin trafiğe çıkış yasağıyla ilgili paylaşım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya'dan motosikletlilerin trafiğe çıkış yasağıyla ilgili paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yerlikaya'dan motosikletlilerin trafiğe çıkış yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının Cuma günü saat 08.00 itibariyle sona ereceğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının Cuma günü saat 08.00 itibariyle sona ereceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere kar nedeniyle uygulanan trafiğe çıkış yasağının Cuma günü saat 08.00 itibariyle sona ereceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli İstanbullular; yarın (Cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, Cuma, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title