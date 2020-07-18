VALİ YERLİKAYA'DAN KEDİ 'GLİ' PAYLAŞIMI İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Ayasofya Camii'ndeki çalışmaları inceledi. Yerlikaya, bugün ise Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA