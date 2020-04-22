Vali Yerlikaya'dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı
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İstanbul Valisi, Polis, Güncel

Vali Yerlikaya'dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş çıkışı evine gittiği sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu.

22.04.2020 01:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:41
Vali Yerlikaya'dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş çıkışı evine gittiği sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, iş çıkışı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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