Vali Yerlikaya'dan "Kavuşmamız Yakındır" içerikli video İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Kavuşmamız Yakındır" içerikli bir video paylaştı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Kavuşmamız Yakındır" içerikli bir video paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Sen bize sevdalısın! Biz de sana... Biraz daha sabır! Kavuşmamız yakındır" ifadeleri ile paylaştığı videoda, güzel İstanbul görüntüleri duygusal bir metinle anlatılıyor ve bugünlerin atlatılacağı, yine İstanbul'un güzelliklerinin yaşanacağı günlerin olacağını, güzel günlere kavuşmak için, şimdi evde kalma zamanı olduğu anlatılıyor. Video, "Kavuşmamız yakındır; #EvindeKalİstanbul" ifadeleriyle sona eriyor.

"KAVUŞMAMIZ YAKINDIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videodaki metnin tamamı şöyle: "Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana.Sen bize hasretsin; biz de sana...Bugünler elbette geçecek.Kavuşacağız birbirimize...Sokakların yine pür telaş...Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden...Siftah senden; Bereket Allah'tan niyazıyla...Kapıların yine huzurla açılacak.Birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile... Tanıdık tanımadık herkes...Rast gele diye selam verecek...Oltalar atılacak yine köprülerinden...Son vapuruna nefes nefese yetişeceğiz....Sevincimize martılar da ortak...Bir bardak çay, bir fincan kahve...Dostlarla muhabbet koyulaşacak yine...Sahillerinden, parklarından hayatın neşesi yükselecek.Birliğin, beraberliğin ve hayatın neşesi...Tribünler yine dolup taşacak...Buluşacak aynı bayrağı tutan ellerimiz...Meydanların yine cıvıl cıvıl, yine şen...Yine aynı safta, yine omuz omuza...Ellerimiz semaya şükürle açılacak.Kutlu dualar dilimizde...?Sabrın sonu elbette selamet....Güneş umutla doğacak üstüne....Birlikte şarkılar söyleyecek;Şölenlerde buluşacağız.Milyonlar sana akacak; dünyanın dört bir yanından yine...Kapılarımız, pencerelerimiz...Hep sana, hep umuda açılacak...Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize....Sen bize sevdalısın!Biz de sana...Biraz daha sabır!Kavuşmamız yakındır.

#EvindeKalİstanbul"

- İstanbul

Kaynak: DHA