Vali Yerlikaya'dan Kadir Gecesi mesajı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Gecesi dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Gecesi dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Gecesi dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Vali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı videonun üzerine, "Kadir Gecesi'nin kadrini bilenlerden olmak niyazıyla, gönül kubbemiz dualarla dolsun. Hepinize, sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun" notunu yazdı.

Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı videoda Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimizden bu mübarek gecenin dünyanın ve ülkemizin üzerinde dolaşan şu kara bulutları dağıtmasını niyaz ediyorum. Bu akşam Kadir Gecesi için özel bir program hazırladık. Eyüpsultan Hazretleri'nin huzurunda Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Saat 23.15'te başlayacak program sosyal medyadan radyo ve televizyonlardan canlı yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA