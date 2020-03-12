VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJIİstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Marşlar, milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür" dedi.Yerlikaya, "Atalarımız, İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde "tek dişi kalmış canavaraö meydan okuduk.Korkmadık. Yılmadık. Asla vazgeçmedik. Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz. Dünya durdukça da aşkla okuyacağız" diye konuştu.Vali Yerlikaya, "İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, Ay Yıldızlı Hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak. İstiklal Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet

ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. 'Ezelden beri hür yaşayan' bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA