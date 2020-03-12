VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Haber
Mehmet Akif Ersoy, Güncel

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

12.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:07
VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Marşlar, milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür" dedi.

Yerlikaya, "Atalarımız, İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde "tek dişi kalmış canavaraö meydan okuduk.

Korkmadık. Yılmadık. Asla vazgeçmedik. Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz. Dünya durdukça da aşkla okuyacağız" diye konuştu.

Vali Yerlikaya, "İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, Ay Yıldızlı Hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak. İstiklal Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet

ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. 'Ezelden beri hür yaşayan' bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:39:50. #1.15#