Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı
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Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı

06.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:08
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbullulara seslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbullulara seslendi. Vali Yerlikaya, "Tekrar başa dönmeyelim, hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajıyla vatandaşlara seslendi.

"İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli"

Salgın sürecine ilişkin konuşan Vali Yerlikaya, "Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs "yorulmak nedir bilmiyor" Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori" diye konuştu.

"Tekrar başa dönmeyelim"

Sözlerini sürdüren Yerlikaya, "Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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