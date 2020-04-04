Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklama Açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA