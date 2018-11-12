Vali Yerlikaya'dan İbb Başkanı Uysal'a Ziyaret

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'a ziyarette bulundu.

Ali Yerlikaya ve Mevlüt Uysal, Saraçhane'deki başkanlık makamında bir süre görüştü. Yerlikaya, çıkışta yaptığı açıklamada, Uysal'a iade-i ziyarette bulunduğunu ifade ederek, "Biliyorsunuz bir hafta önce İstanbul'da göreve başladık. Bize 'hayırlı olsun'a gelen il protokolümüzün kıymetli arkadaşlarımıza iade-i ziyarette bulunuyoruz. Tek konumuz var. İstanbul'u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal başkanımızla beraber, değerlendirme ve istişarelerde bulunduk" dedi.

Mevlüt Uysal da kendisini ziyaret eden Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Hep beraber, omuz omuza İstanbul'un sorunlarını çözmek görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte beraberce İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimize hep beraber kafa yorarız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB'den ayrıldı.

- İstanbul