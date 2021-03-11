Vali Yerlikaya'dan HES kodu paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, işyerlerine HES kodu göstererek girdiği anların fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, işyerlerine HES kodu göstererek girdiği anların fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan HES kodu göstererek girdiği anların fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında HES kodu kullanımının önemine değinerek, "Salgına PES ettirmek için HES kodu gösterelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı