Vali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı
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Vali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı
12.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:58

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yerlikaya'nın mesajında, "Önce insan, sonra insan" diyerek çalışmak çok yüksek bir duygu olduğu kadar sabır, metanet ve özveri gerektiriyor. Hemşirelerimiz, bir hastaya bakmaktan başlayarak topyekün toplum sağlığının korunması için emek veriyor, büyük gayret gösteriyor.  Bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı en önde olanlar da yine sizlersiniz. Bu zorlu süreci, en az hasarla atlatmamıza büyük katkı sunan sağlık çalışanlarımızın her birine can-ı gönülden teşekkür ediyorum.  Emeğine, üstün görev ahlakını katan hemşirelerimiz;  her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz.  Dil, din, ırk, zengin, yoksul farkı gözetmeksizin, umutları sevince dönüştürmek gayretiyle çalışan tüm hemşirelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, üstün başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sevginiz, özveriniz, meslek aşkınızla; güzel günler çok yakın.  Kahramanlarımız arasında siz de varsınız.  İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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