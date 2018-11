Vali Yerlikaya'dan Gtb'ye Veda Ziyareti

İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri programı kapsamında Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep'te görev yaptığı yaklaşık 4 yıl boyunca büyük bir koordine ve uyum içerisinde çalıştığı tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Gaziantep başta olmak üzere Tekirdağ, Ağrı ve Şırnak illerinde edindiği tecrübe ve birikimlerin, İstanbul Valiliği görevinde yolunu aydınlatacağını kaydeden Vali Yerlikaya, "Gaziantep'ten gelen Vali olarak sizleri temsil etmeye her zaman devam edeceğim. Ümidimiz burada ve diğer şehirlerde olduğu gibi oradaki insanlarında kalplerinde yer edinmek olacak. İnşallah İstanbul'da da yüz akıyla ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip eder" dedi.

Gaziantep'in üretkenliği ve çalışkanlığı ile her zaman örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "Ben Gazianteplilerden her zaman razı oldum, Allah'ta onlarda razı olsun. Gaziantepli hemşehrilerimize gönlümüz ve kapımız her zaman açık olacaktır" ifadelerinde bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise konuşmasında, Gaziantep'e büyük katkı ve hizmetleri bulunan Vali Yerlikaya'nın İstanbul'a atanmasından dolayı sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını söyledi.

Tiryakioğlu, "Valimiz Yerlikaya'nın, İstanbul valiliği görevinde bulunacak olması bizler için hem sevinç hem de iftihar kaynağı oldu. Fakat 4 yıldır büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız, çeşitli zorluklar karışında her zaman bir birleştirici güç olarak yanımızda yer alan Valimizden ayrılacak oluşumuz ise bizleri üzmekte. Değerli valimize yeni görev yerinde muvaffakıyetler diliyor, şehrimize verdiği tüm hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin" şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, Vali Yerlikaya'nın hassas bir dönemde Gaziantep'te görev yaptığına işaret ederek," Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı gibi ülkemizin sınır güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çeşitli operasyonlarda Gaziantep hep merkez oldu. Valimiz tüm bu süreçlerde ve Suriyelilerin şehre entegrasyonunda çok başarılı görevler üstlendi. Gaziantep'in bir huzur ve güven şehri olması için çalışan, şehrimizin ticari, sosyal ve kültürel alanda gelişimine yönelik değerli katkıları bulunan Valimiz Ali Yerlikaya'ya hizmetlerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyor, İstanbul Valiliği görevinde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Bilal Darı, Turgay Doğan, Nebi Koca, Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Aydın Şen ve Genel Sekreter Özgür Bayram hazır bulundu. - GAZİANTEP