VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHA19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi. Yerlikaya Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir dedi.

Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Şişli'deki bir otelde yemek programı düzenlendi. Programa 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu ile gazi ve aileleri katıldı.

Gayrettepe Mescidi imam Hatibi İsmail Demirci tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapmasının ardından gazilerle ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk şehit olduk, Gazi olduk velhasıl kelam vatanı canınızdan aziz bilerek var olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin'de, Elbab'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun dedi.

Gaziliğin kurumlar üstü bir unvan olduğunu belirten Ali Yerlikaya Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir. Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor

Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor

 İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti

İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener
Magazin Cansu Dere Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
Spor Ali Koç Alex Teixeira Sergen Yalçın Adnan Menderes
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Mehmet Nuri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 06:01:10. #1.11#