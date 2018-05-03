Vali Yerlikaya'dan Gaziantep Sanayi Odası'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada, yeni yönetimin Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek görevlerinde başarı diledi. Ziyaretleri için Vali Yerlikaya'ya teşekkür eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Türkiye'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, sanayiciler olarak yeni yönetimle birlikte kentin vizyonu için çalışmaya, üretim ve ihracat yapmaya devam edeceklerini kaydetti. - GAZİANTEP