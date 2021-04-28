Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'in 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'in 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter'dan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulunarak 12-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Bu sesi özlemiştik. #Formula1 heyecanı yeniden #İstanbul'umuzda @F1 yarışları 12-13 Haziran'da #IntercityİstanbulPark'ta olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı