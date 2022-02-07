Vali Yerlikaya'dan "fırtına" uyarısı - Haberler
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Vali Yerlikaya'dan "fırtına" uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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