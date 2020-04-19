Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı
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İstanbul, Emirgan, Yerel

Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı Yerlikaya Emirgan ve Gülhane parkında bulunan lalelerin 360 derece görüntülerini paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve...

19.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:45
Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı

Yerlikaya Emirgan ve Gülhane parkında bulunan lalelerin 360 derece görüntülerini paylaştı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerinin 360 derece görüntülerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da Lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız" açıklamasına yer verdi.

Vali Yerlikaya'dan evden çıkamayan vatandaşlar için 'lale mevsimi ' paylaşımı

Kaynak: İHA

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