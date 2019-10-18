VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI

Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi
İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak
Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy, 12 bin TL'lik etekleriyle pişti oldu
Tuvana Türkay'ın göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Onur Tuna'dan geldi
ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı