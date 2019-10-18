VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI

VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI

18.10.2019 10:36
VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI
Kaynak: DHA
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