Vali Yerlikaya'dan denetim açıklaması
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 21, 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
25.08.2020 21:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:45
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 21, 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında; sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1.206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1.409 denetim yapıldı. 8 idari işlem uygulandı" denildi.
Kaynak: DHA