Vali Yerlikaya'dan "Boş İstanbul Sokakları" içerikli teşekkür videosu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından boş İstanbul sokaklarının ve meydanlarının olduğu bir video paylaşarak İstanbullulara evde kaldıkları için teşekkür etti.