VALİ YERLİKAYA'DAN 'BOŞ İSTANBUL SOKAKLARI' İÇERİKLİ TEŞEKKÜR VİDEOSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından boş İstanbul sokaklarının ve meydanlarının olduğu bir video paylaşarak İstanbullulara evde kaldıkları için teşekkür etti.