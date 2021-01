VALİ YERLİKAYA'DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDEKİ TOPLANMA ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin, "Yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" denildi. Polis ekipleri sabah erken saatlerde Boğaziçi Üniversitesi Güney ve Kuzey Kampüsü önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

"HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Boğaziçi Üniversitesinin Güney ve Kuzey Kampüsü önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaldırımlara bariyerler koyarken Güney Kampüsü önünde çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. Okulun çevresinde bazı noktalarda TOMA'ların olduğu, özel harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı