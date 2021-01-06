Vali Yerlikaya'dan Boğaziçi Üniversitesi önündeki toplanma çağrılarına ilişkin açıklama
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Vali Yerlikaya'dan Boğaziçi Üniversitesi önündeki toplanma çağrılarına ilişkin açıklama

06.01.2021 07:58 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:02
Vali Yerlikaya'dan Boğaziçi Üniversitesi önündeki toplanma çağrılarına ilişkin açıklama

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" denildi. 

"HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelereyer verildi: "Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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