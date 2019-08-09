Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.
Vali Yerliyaka, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, bayrama kavus¸manın sevincini yas¸adığını ifade ederek, milletin her bir ferdinin, go¨nu¨l cogˆrafyalarında, du¨nyanın do¨rt bir yanında yas¸ayan Mu¨slu¨manların ve tu¨m I·stanbulluların bayramını tebrik ettiğini belirtti.
Bayram vesilesiyle, kalplerin daha da yakınlas¸masını, birlik ve beraberligˆin daim olmasını dileyen Yerlikaya, mesajında "Bayram; huzurdur, dayanıs¸madır, kardes¸liktir. Her bayram oldugˆu gibi bu bayram da yetimler sevinecek, dargınlar barıs¸acak; es¸ dost, konu koms¸u ziyaret edilecek. Gec¸mis¸lerimizin ruhuna birer Fatiha go¨ndermeyi de ihmal etmeyecegˆiz. Ailece kurulan bayram sofralarında, yas¸am sevincimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.
Huzurlu bir bayram ic¸in Valiligˆe bagˆlı tu¨m birimlerin go¨rev bas¸ında, teyakkuzda olacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Baba ocagˆını s¸enlendirmek ic¸in yu¨z binlerce insanımız yola c¸ıkıyor. Tu¨m kardes¸lerimizden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yorgun, dalgın ve uykusuz arac¸ kullanmayın lu¨tfen. Yolunuzu go¨zleyenlerin, go¨zu¨nu¨ yolda bırakmayın. Sagˆlıcakla gidin, sagˆlıcakla do¨nu¨n. Memlekete bizden de selam go¨tu¨ru¨n. Bizleri mu¨barek bayrama kavus¸turan Rabbimize hamd ediyorum."
İstanbul Valisi Yerlikaya, vatan ic¸in evlatlarını kurban eden s¸ehit ailelerinin ve kahraman gazilerin de bayramını tebrik ederek, "Bayram; I·stanbul'a, Tu¨rkiyemize ve tu¨m insanlıgˆa iyilik ve hayırlar getirsin. Sagˆlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.