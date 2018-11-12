Vali Yerlikaya'dan Başkan Uysal'a Ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Yerlikaya'yı, Uysal karşıladı.

Salona geçen Yerlikaya, "Şefer Defteri'ne" İstanbul'a hizmet etmenin, çok büyük bir onur ve çok büyük bir şeref olduğunu belirterek,

"Valiliğimize bağlı kurumlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin yakın iş birliğiyle İstanbullulara en güzel hizmetlerini sunmanın heyecan ve azmiyle yüreğimizde hissediyoruz. Şehr-i Eminimiz Mevlüt Uysal başkanımızı, ziyaretimle en kalbi sevgi ve saygılarımı sunma imkanı buluyorum. İstanbul'a verdiği başarılı hizmetlerin devamını temennisiyle, şahsında Büyükşehir Belediyemizin meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına muvaffakiyetler diyorum." ifadelerini yazdı.

Yerlikaya "Şeref Defterini" imzaladıktan sonra Uysal ile birlikte başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü. Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan Yerlikaya, İBB Başkanı Uysal'a iade-i ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, "Biliyorsunuz bir hafta önce İstanbul'da göreve başladık. Bize hayırlı olsuna gelen il protokolümüzün kıymetli arkadaşlarımıza iade-i ziyarette bulunuyoruz. Tek konumuz var. İstanbul'u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal başkanımızla beraber, değerlendirme ve istişarelerde bulunduk." dedi.

İBB Başkanı Uysal da kendisini ziyaret eden Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Belediye başkanı biz ve Valimiz ile ilimizin idarecileri olarak hep beraber, omuz omuza İstanbul'un sorunlarını çözmek görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte beraberce İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimize hep beraber kafa yorarız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB'den ayrıldı.