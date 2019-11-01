Vali Yerlikaya'dan Avcılar Belediyesi'ne ziyaret

01.11.2019 13:30

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret etti.

Avcılar Belediyesi'ne ziyarette bulunan Yerlikaya, Başkan Hançerli ile görüştü. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Ziyaretin ardından, Vali Ali Yerlikaya, Avcılar Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Turan Hançerli de Yerlikaya'ya özel motifli çini hediye ederek ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: AA