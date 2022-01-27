Vali Yerlikaya'dan araçların çekilmesi için 3'üncü uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya'dan araçların çekilmesi için 3'üncü uyarı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Vali Yerlikaya'dan araçların çekilmesi için 3'üncü uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için 3'üncü kez uyarıda bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için 3'üncü kez uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, aksi taktirde araçların görevlilerce çekileceğini kaydetti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında yol kenarlarına bırakılan araçların çekilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden 3'üncü kez çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği taktirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, kar, , Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title