Vali Yerlikaya'dan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajı
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Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Güncel

Vali Yerlikaya'dan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

12.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:58
Vali Yerlikaya'dan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Yerlikaya'nın İstiklal Marşı'nın milletin karakterini yansıttığına dikkat çektiği ve Mehmet Akif Ersoy'u andığı mesajında, "Aziz İstanbullular, marşlar; milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür. Atalarımız, İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde "Tek dişi kalmış canavara" meydan okuduk. Korkmadık, yılmadık. Asla vazgeçmedik. Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz. Dünya durdukça da aşkla okuyacağız. İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, ay yıldızlı hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak" ifadelerine yer verdi.


"Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyorum"


Mesajın devamında ise, "İstiklal Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. "Ezelden beri hür yaşayan" bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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