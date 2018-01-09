Vali Yerlikaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yerlikaya mesajındai "İletişim, haber alma ve öğrenme; insanlığın en önemli gereksinimleri arasındadır.Bu nedenle de vatandaşlarımızın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber anlayışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir.Haber almanın ve iletişimin en etkin kanallarından birisi olan, "Gazetecilik" ise çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlar altında icra edilen, önemli bir meslektir.Kitlelerin sesi olarak, oluşan talep ve istekleri gündeme taşıyan ve bu yönde gerçekleştirilenleri kamuoyuna aktaran basın mensuplarımız, bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ulaşılması konusunda sürekli dinamik bir görünüm sergilemektedirler. Kamuoyunu aydınlatmak için istisnasız, günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, halkımızın doğru bilgiye ulaşması için üstün bir gayret gösteriyor. İlimizde basın mesleğiyle iştigal eden çalışanlarımızın, çok zor şartlarda gösterdikleri gayret, azim ve kararlıkla; halkımızın haber alma hakkını yerine getirmeye çalıştıklarını, ilimizin gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir Gaziantep için gösterdikleri çaba nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bizler, gazetecilerimizin bu önemli görevleri yerine getirmede karşılaştıkları sorunların çözülmesi konusunda, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Çalışan gazetecilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda ayrıca basın kuruluşlarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli basın mensuplarımızın ve mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden, il merkezinde ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, televizyon-radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile ulusal basın ve haber ajanslarımızın temsilcilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP