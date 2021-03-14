Vali Yerlikaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesini ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti. Tüm koruyucu önlemler alınarak yapılan ziyarette Vali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı ve serviste tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar hazır bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNSAN ÜSTÜ GAYRET GÖSTERİYOR" Sağlık çalışanlarının, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyen Vali Yerlikaya, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sağlıkla alınan bir nefesin ve Covid-19 önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum. İçeride sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hastalarımız iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün diye. Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklara katlanıyorlar" dedi. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKI ÖDENMEZ" Vali Yerlikaya sözlerine şu şekilde devam etti: "Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyor; bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. "CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SALGINLA MÜCADELEDE TÜM DÜNYA KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE YER ALDI" Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından birçok sağlık kuruluşu yoğun çaba gösterdi. O kurumlardan biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde birçok Covid-19 hastası tedavi edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, salgınla mücadelede göstermiş olduğu başarıyla tüm dünyanın dikkatini çekerek uluslararası medya kuruluşlarının da ilgi odağı oldu. Dünyanın önde gelen saygın medya kuruluşları TRT World, CNN International, BBC International, France 24, DW, FUJI TV, Voice of America gibi medya kuruluşlarında konu edilen ve Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısını tüm dünyaya tanıtan haberler iyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bir anlamda ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş oldu.

"SALGINLA BERABER YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARIDA HIZLA DEVAM EDİYOR" İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre: "Avcılar ve Cerrahpaşa yerleşkelerinde yapılandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda hasarlı binaların kontrollü biçimde yıkım işlemler yapılırken, diğer taraftan yeni binalar hızla yükseliyor. Cerrahpaşa yerleşkesinde yaklaşık 17 çelik konstrüksiyon bina yapıldı. Yeniden yapılandırma kapsamında boşaltılan binalarda ise büyük çoğunluğunun tamamlandığı yıkım çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ediyor. Tarihi yarımada içerisinde bulunduğu için sit alanı olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde geçtiğimiz dönemde başlayan arkeolojik kazı çalışmaları da bir yandan hızla devam ediyor. Tıp tarihi müzesinin restorasyonu tamamlanırken Tarihi Neşet Ömer Amfisinin restorasyon çalışmaları da devam ediyor." Açıklamada, "Avcılar yerleşkesinde ise eşzamanlı olarak; Rektörlük ve İdari Birimler binası inşaatı, Mühendislik Fakültesi çelik konstrüksiyon AR-GE binası inşaatı, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümleri binası inşaatı, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri binası inşaatı, Jeoloji, Jeofizik, Maden, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Mühendislik Bilimleri bölümleri binaları inşaatı, Veteriner Fakültesi çelik konstrüksiyon Hayvan Hastanesi binası inşaatı, Çok Amaçlı Bina (Öğrenci Kültür Merkezi ve Yemekhane) inşaatı, Isı Merkezi binası inşaatı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı