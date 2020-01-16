Vali Yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti

16.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:53

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaşlı kadından özür dileyen Yerlikaya, görüntüleri gördüğünde çok üzüldüğünü kaydetti. Sorumlular hakkında soruşturmanın sürdüğü belirten Yerlikaya olayın takibini yapacağını vurguladı. Leyla Çetinkol da olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söylerken ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA