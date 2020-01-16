Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti
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Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti

İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

16.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:57
Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti

DHA

Ali Yerlikaya, 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçtaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti
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