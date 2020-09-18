Vali Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, hemşehrilerimizi salgın riskinden korumak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, hemşehrilerimizi salgın riskinden korumak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "kademeli mesai" hakkında açıklamalarda bulundu.

18.09.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:46

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "kademeli mesai" hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."

Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır."

Vali Yerlikaya: 'Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, hemşehrilerimizi salgın riskinden korumak'

Kaynak: AA

AA Editörü - Kerem Alperen Kaya
Kerem Alperen Kaya
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Falay Halil Sezai Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Josef De Souza Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, hemşehrilerimizi salgın riskinden korumak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 18:48:02. #1.14#
title