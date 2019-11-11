Vali Yerlikaya: Bu yıl sonu 1.5 milyon fidan toprak ile buluşacak

11.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:55

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Vali Yerlikaya da ağaçlandırma sahasında fidan dikerek, diktiği fidana can suyu verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefes" projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11.11'de 11 bin fidan dikildi. Eyüpsultan'da ve İstanbul genelinde 8 farklı noktada ise 177 bin fidan dikildi. Vatandaşlar, STK'lar ve ilçe belediyeleri aracılığıyla etkinlik alanına gelerek fidan dikti, ağaçlandırma sahası yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşların yanı sıra öğrenciler de fidan dikme etkinliğine katıldı. Katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu verdi. Sanatçı Haluk Levent de fidan dikmeye gelenler arasındaydı.

HER 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDAN DİKİLECEK

"Saat 11'i 11 geçe bütün ülkemizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da bu güzel ağaç bayramını idrak ettik. Ağaçlarımızı da dikmeye devam ediyoruz. İstanbul'da bugün 8 ilçemizde 177 bin fidanımız toprakla buluşuyor" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Geleceğimize inşallah nefes olacak. Çok büyük bir kampanya. Biliyorsunuz her şey bir gencimizin sayın Cumhurbaşkanımıza tweet atması ile başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu öneriyi büyük bir memnuniyet ile kabul etti. Aslında bu öneri, gözümüzün aydınlığı gençlerimizden geldi ama sahiplenmesi ve bayram haline getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Bu ilki ama her 11 Kasım'da saat 11'de ülkemizde, bütün şehirlerimizde fidanlar hep ağaç ile buluşacak. Bu yıl sonu itibari ile İstanbul'umuza, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1,5 milyon fidanı toprak ile buluşturacaklar. Biz gözümüzün aydınlığı gençlerimizi, yemyeşil ormanları, masmavi denizleri, bütün çevrenin en güzel korunduğu şekilde onlara biz devretmek istiyoruz." .

"BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK"

Ağaçlandırma alanına fidan dikmek için gelen sanatçı Haluk Levent,de "İyi ki geldik, iyi ki herkes burada. Binlerce ahbap'lının fidan bağışı oldu. Türkiye'nin her yerinde şu anda, tüm ahbaplar, bütün şehirlerde organize olmuş durumda. Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu projeye gönülden destek veriyoruz. Başka Türkiye yok" şeklinde konuştu.

"EKOLOJİK SİSTEME YARDIMCI OLACAK"

Fidan dikimi yapan 10 yaşındaki Asya Ateş, "Buraya fidan dikmeye geldik. Çok mutluyum. Kendi fidanımı da diktim. Küresel ısınma ve çevre kirliliği dünyadaki en büyük sorunlardan biri ve şehirleşme sayesinde çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Fidanların dikilmesi gerekiyor. Bu fidanların da ekolojik sisteme yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- İistanbul