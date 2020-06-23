Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti"
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Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti"

Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'taki sel felaketinde bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

23.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:01

Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'taki sel felaketinde bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte selde zarar gören sokakta incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Vali Yerlikaya, son durumu gazetecilerle paylaştı.

Meteoroloji bölge müdürlüğü ekiplerinin dünden itibaren sağanak yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra gerçekten ciddi bir sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki tane hortum görüldü. Maalesef içinde bulunduğu Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta bodrum katları yol kot seviyesinden itibaren 120 santime yakın su bastı. Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü'nde su baskınları oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören iki vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören durumları iyi iki vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 yavrumuzun durumları iyi. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyle misafirimiz vefat etti" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin bodrum katlardaki suların boşaltılması ile ilgili yoğun şekilde çalıştığını belirten Yerlikaya, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD olarak İçişleri Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile hasar tespit ettiğimiz, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız hemen bu tespitleri yapıp gereken yardımı yapacaklar. Esenyurt Belediye Başkanımızla burada evinde olamayacak sakinler ile neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen vatandaşlarımızla konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntını bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbirler almak" diye konuşu.

Sel baskının yaşandığı 1272 Sokak'taki eğime dikkat çeken Yerlikaya, "Bu sokakta bodrumda yaşama izin vermeyeceğiz, konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu günden itibaren de tedbirlerimiz alıyoruz. Vatandaşımıza gereken desteği sağlayarak sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya: 'Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA

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