VALİ YERLİKAYA BAYRAM ÖNCESİ BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ AÇIKLADI
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VALİ YERLİKAYA BAYRAM ÖNCESİ BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı.

VALİ YERLİKAYA BAYRAM ÖNCESİ BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ AÇIKLADI
20.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:07

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat: 02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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