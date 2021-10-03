Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ - Haberler
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Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun. ifadelerine yer verdi.

Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ

Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ

Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı

Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı
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Haber: Son dakika gündem: VALİ YERLİKAYA BAYILAN ÖĞRENCİYİ KUCAĞINDA TAŞIYAN BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI BAKAN'I TEBRİK ETTİ - Haberler
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