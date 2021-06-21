Vali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir Yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde İncelemelerde Bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak köprünün temelinin 26 Haziran'da atılacağını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak köprünün temelinin 26 Haziran'da atılacağını belirtti.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunduk.
??Toplam açıklığı 1. 618m.
??Kule yüksekliği 196m.
??8 şerit-46 metre genişliği,
??Gergin Eğik Askılı uzunluğu 860m. inşa edilecek köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.
Hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.
Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunduk.
??Toplam açıklığı 1. 618m.
??Kule yüksekliği 196m.
??8 şerit-46 metre genişliği,
??Gergin Eğik Askılı uzunluğu 860m. inşa edilecek köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.
Hayırlı olsun. pic. twitter. com/ssp25L0FYl
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre