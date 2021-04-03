Son dakika haber! VALİ YERLİKAYA BARCELONA'NIN FUTBOL AKADEMİSİNİ KAZANAN ÇİMEN'İ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim görürken dünyaca ünlü İspanyol futbol takımı Barcelona'nın Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu'na burslu olarak girmeye hak kazanan Derin Çimen Döger'i evinde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim görürken dünyaca ünlü İspanyol futbol takımı Barcelona'nın Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu'na burslu olarak girmeye hak kazanan Derin Çimen Döger'i evinde ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, Sarıyer Çayırbaşı'nda yaşayan Döger ailesinin evine misafir oldu.

Altyapısıyla ünlü olan FC Barcelona'nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko'da burslu eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döger, küçük yaşta elde ettiği başarısını Vali Yerlikaya ile paylaştı.

Döger ailesiyle sohbet eden Vali Yerlikaya, Çimen'i başarılarından dolayı tebrik etti. Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola başlayan 11 yaşındaki Çimen, gelecekte Milli Takım forması giymek istediğini dile getirdi. Vali Yerlikaya, Çimen'e sporla beraber derslerini de ihmal etmemesi gerektiğini hatırlattı. Ziyaret, Vali Yerlikaya'nın Çimen ve arkadaşlarıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı