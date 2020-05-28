Vali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Vali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
28.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:30

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İstanbul'un simgelerinin Azerbaycan bayrağı renklerine bürünmüş fotoğraflarını paylaşan Yerlikaya, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına, İstanbul'un selam ve sevgilerini iletiyor, en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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