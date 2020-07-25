VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NE GELDİ
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VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NE GELDİ

Kamera Feridun AÇIKGÖZ İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra dün ibadete açılan Ayasofya Camii'ne geldi.

25.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:16

Kamera Feridun AÇIKGÖZ İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra dün ibadete açılan Ayasofya Camii'ne geldi. Camiye girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra camiye girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi.

Vali Yerlikaya, camiye girmeden önce, içeri girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşı maske konusunda uyaran Vali Yerlikaya, Bak seni 900 liradan kurtardım diyerek espri yaptı.

Vali Yerlikaya, camiye girişte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya bir gazetecinin sorusu üzerine, Hissiyat sözün bittiği yer, gözyaşı ve kalbi bir mutluluk. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NE GELDİ

Kaynak: DHA

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