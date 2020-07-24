VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
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VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi.

VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
24.07.2020 01:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:46

VALİ YERLİKAYA AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi. Yerlikaya ile Aktaş, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ile alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Saat 23.00 sıralarında gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi de alan Yerlikaya ile Aktaş, bir süre sonra ayrıldı.

Kaynak: DHA

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