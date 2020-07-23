Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi.
23.07.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:14
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi. Yerlikaya ile Aktaş, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ile alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Saat 23.00 sıralarında gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi de alan Yerlikaya ile Aktaş, bir süre sonra ayrıldı.
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Kaynak: DHA