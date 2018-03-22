Vali Yerlikaya Avrupa Şampiyonlarını Ağırladı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında ( Eurohockeyİndoor Club Challenge I, Men) Türkiye'yi temsil ederek, Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımını makamında ağırladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gaziantep Polisgücü Spor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Güzeldal, Mesut Acar, Şükrü Bozan, Samet Taş ve Celal Akarçay'ın yanı sıra teknik direktör Yusuf Kasım ve şampiyon sporcuları makamında ağırladı. Avrupa Hokey Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Teknik Direktör Yusuf Kasım'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yerlikaya, sporcuları kutlayarak Polisgücü kulübünün Gaziantep de bir farklılık oluşturduğunu, bunun bilinmesi ve tanıtılması gerektiğini belirterek, "Sizler ülkemizin gurur kaynağısınız. Avrupa'da bayrağımızı büyük bir onurla dalgalandırdınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Hokey ülkemizde son dönemlerde yeni yeni gelişen ve yaygınlaşan bir spor dalıdır. Bu sporun gelişmesi ve uluslararası arenada Türk takımlarının daha fazla şampiyonluklara imza atmasında elbette sizlerin elde ettiğiniz bu güzel sonuçlar etkili olacaktır. Gaziantep Polisgücü Spor kuruluş misyonuna uygun olarak bu güne kadar birçok başarıya imza atmış ve Gaziantep'in ortak gururu olmayı başarmıştır. Elde edilen başarıdan dolayı ülkemiz ve şehrimiz adına gurur duyuyorum. Alınan bu sonuç elbette bizi çok mutlu etti. Ancak hedeflerimizi büyütmek ve ulaşılan bu başarıyı daha da ileri taşımamız gerekiyor. Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan çok daha zordur.Sizleri kutluyorum bundan sonra dünya şampiyonalarında da böyle güzel sonuçlar almanızı diliyorum" dedi. Dördüncü kez üst üste namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor takımının yönetici ve sporcularından şampiyonayla ilgili bilgiler alan Vali Yerlikaya'ya bilgiler veren Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım, Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında ( Eurohockeyİndoor Club Challenge I, Men) Avrupa Şampiyonu olan takımın anı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da Trophy lige çıkardığını ve Türkiye'de bu ligde ki tek takımının Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü olduğunu ifade ettiler.

Polisgücü Spor Mayısta Kız ve Erkek takımlarıyla Avrupa Yolcusu

Gaziantep Polisgücü Spor kız ve erkek takımlarının 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında da yarışacağına dikkat çeken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, açık alan hokey şampiyonasında da her iki takımın Avrupa Şampiyonu olabileceğini, sporcuların tamamen bu iki şampiyonaya odaklanarak büyük bir hızla çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Vali Yerlikaya, Mayıs ayında Avrupa'da oynanacak olan kız ve erkek açık alan hokey şampiyonasına da güzel sonuçlar beklediğini ifade ederek, başkan ve yöneticileri kutladı. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretin anısına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya hokey sporunun oynandığı bir Hokey stick'i ve hokey topu takdim ettiler. - GAZİANTEP