Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'ler saat 19.30'da kapatılacak - Haberler
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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'ler saat 19.30'da kapatılacak

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'ler saat 19.30'da kapatılacak
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30'da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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