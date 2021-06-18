VALİ YERLİKAYA: AŞI SEFERBERLİĞİNDE İSTANBUL'UMUZ YENİ BİR REKOR KIRDI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.