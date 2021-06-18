VALİ YERLİKAYA: AŞI SEFERBERLİĞİNDE İSTANBUL'UMUZ YENİ BİR REKOR KIRDI
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VALİ YERLİKAYA: AŞI SEFERBERLİĞİNDE İSTANBUL'UMUZ YENİ BİR REKOR KIRDI

VALİ YERLİKAYA: AŞI SEFERBERLİĞİNDE İSTANBUL'UMUZ YENİ BİR REKOR KIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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