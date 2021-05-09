VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ
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VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya ziyaretini sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi ile birlikte, Anneler Günü'nde Şile Avcıkoru Köyü'nde 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medyadan da paylaşan Yerlikaya, Her Anne bir hazine. Gönüllere sevgi eken özel bir günde, eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil köyü Avcıkoru'nun 17 yıldır hem muhtarı hem annesi olan Şafak Karakeskin'in anneler gününü kutladık. Hayır duasını aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. ifadelerini kullandı.

MUHTAR OLMAK VALİ OLMAKTAN DAHA ZOR. HANIM MUHTAR OLMAK DAHA ZOR

Yerlikaya ziyareti esnasında Şafak Karakeskin ile sohbetinde ise İstanbul'da 141 hanım muhtarımız var. 962 muhtarın 141'i bayan ama bunlar içerisinde en kıdemli olan Şafak annemiz. Şafak muhtarımız. Anneler günü münasebetiyle bir ziyaret yapalım. Özel bir gün. Muhtar olmak vali olmaktan daha zor. Hanım muhtar olmak daha zor. dedi.

VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA ANNELER GÜNÜN'DE ŞİLE'DE 17 YILLIK MUHTAR KARAKESKİN'İ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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