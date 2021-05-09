Vali Yerlikaya Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti
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Vali Yerlikaya Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti

Vali Yerlikaya Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti.

Vali Ali Yerlikaya eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte Anneler Günü'nde Şile Avcı Koru köyünün 17 yıldır muhtarlığını yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Gönüllere sevgi eken özel bir günde, eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil köyü Avcı Koru'nun 17 yıldır hem muhtarı hem annesi olan Şafak Karakeskin'in Anneler Günü'nü kutladık" notunu ekledi.

Ziyaret sırasında Yerlikaya, "İstanbul'da 141 hanım muhtarımız var. 962 muhtarın 141'i bayan. Bunların içerisinde en kıdemlisi Şafak annemiz. Anneler Günü münasebetiyle ziyaret ettik" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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