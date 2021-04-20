Vali Yerlikaya açıkladı; İstanbul'da motorlu araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 oldu
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Vali Yerlikaya açıkladı; İstanbul'da motorlu araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 oldu

Vali Yerlikaya açıkladı; İstanbul'da motorlu araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya TÜİK verilerine göre mart ayında 45 bin 171 aracın trafiğe kaydı yapıldığını ve İstanbul'da toplam araç sayısının 4 milyon 474 bin 536'ya yükseldiğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya TÜİK verilerine göre mart ayında 45 bin 171 aracın trafiğe kaydı yapıldığını ve İstanbul'da toplam araç sayısının 4 milyon 474 bin 536'ya yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Valisi sosyal medya hesabından, TÜİK verilerini paylaşarak, İstanbul'daki araç sayısını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, TÜİK verilerine göre İstanbul'umuzda bu yıl mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı. Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu. Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım. Yayalar kırmızı çizgimiz." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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