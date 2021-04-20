Vali Yerlikaya açıkladı; İstanbul'da motorlu araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 oldu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya TÜİK verilerine göre mart ayında 45 bin 171 aracın trafiğe kaydı yapıldığını ve İstanbul'da toplam araç sayısının 4 milyon 474 bin 536'ya yükseldiğini açıkladı.